Uzmanından flaş uyarı: Günde 5 gramı geçmeyin

Tuzun elde edildiği doğal kaynaklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ünal "Tuz doğada ya mineral olarak (örneğin kaya tuzu) veya deniz suyunda ve tuzlu su göllerinde bulunur. Sofra tuzu sıklıkla yer altı tuz kaynaklarından çıkarılıp rafine edilerek elde edilir. Deniz tuzu deniz veya tuzlu su göllerinin sularının buharlaşmasıyla elde edilir. Hem sofra tuzu hem de deniz tuzu büyük çoğunlukla sodyum klorürden oluşmuştur. Aralarındaki temel fark tat, görüntü ve üretim şeklidir. Fazla tuz tüketimi bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar ise tuzun türü ile değil, çeşitli tuzların yapısındaki ana bileşen olan sodyum ile bağlantılıdır" dedi.

"SESSİZ KATİL" HİPERTANSİYON

Hipertansiyon için "sessiz katil" yakıştırmasının yapıldığını dile getiren Prof. Ünal şöyle dedi: "Hipertansiyon sıklıkla herhangi bir bulgu vermez ama bu durum hipertansiyonun zararsız bir durum olduğunu göstermez. Bazen baş ağrısı, baş dönmesi ve burun kanaması gibi şikayetlerle kendini gösterebilir. Eğer kontrol altına alınmazsa damarlar hasar görmeye başlar ve bu durum gözler, böbrekler, kalp ve beyin gibi birçok organda sorun oluşturur. Hipertansiyon kalp krizi ve felç gibi kalp ve damar hastalıkları için önde gelen risk etkenidir.

"HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİNDE HİPERTANSİYON VAR"

Hipertansiyon bazen hipertansif kriz denilen çok ciddi durum ile kendini gösterebilir. Bu durumda kan basıncı 180/120 mmHg'nin üstündedir. Bu durum kendini şiddetli baş ağrısı, iç sıkıntısı, göğüs ağrısı, görme kaybı, nefes darlığı, burun kanaması, şuur değişikliği ve hatta koma ile kendini gösterebilir.

TÜRKİYE'DE HER ÜÇ YETİŞKİNDEN BİRİ HİPERTANSİYON HASTASI

KALP DAMAR HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR

Tuz tüketiminin artışı vücutta su tutulmasına ve kan damarlarının büzüşmesine ve bunların neticesinde hipertansiyon gelişimine zemin hazırlar. Fazla tuz tüketimi hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ve böbrek hastalıklarının gelişimi ve ilerlemesi ile ilişkilidir. Fazla sodyum klorür tüketmenin kalp krizi ve felç gibi kalp ve damar hastalıklarını ve ölüm riskini artırdığı gösterilmiştir Ülkemizde hipertansiyon sıklığı oldukça yüksektir ve yaklaşık her üç kişiden birinin hipertansiyonu mevcuttur. Bizim gibi çok tuz tüketilen ülkelerde,tuz tüketimini azaltabilirsek, bahsedilen rahatsızlıklardan büyük ölçüde korunabiliriz. "

HİPERTANSİYON VAKASI ARTIYOR