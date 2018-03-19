Hasan Celal Güzel vefat etti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade edilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güzel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen eski bakan Hasan Celal Güzel, dün saat 10.00 sıralarında aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı.Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakli beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

TBMM'de yer alan bilgilere göre;

Hasan Celal Güzel 1945 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasalı bitirdi. Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" isimli tezini verdi.

Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynadı. 1983 yılında otuz sekiz yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulunda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler, doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve akademik çalışmalar yaptı.

1986 yılında ara seçimlerde Anavatan Partisinden Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.

23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisini (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

1994 Yılı sonunda "Yeni Türkiye" isimli iki aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Sekiz yılda 4 binin üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarttı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezini kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998 yılında Cumhuriyetin 75'inci yıl dönümü münasebeti ile 5 ciltlik bir "Cumhuriyet" çalışması, Osmanlı'nın 700'üncü kuruluş yıl dönümü için 12 ciltlik "Uluslararası Osmanlı Araştırması" ve 2002 yılında 21 ciltlik "Uluslararası Türkler" çalışmasını gerçekleştirdi.