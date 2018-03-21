1.5 milyon balık Umman’a canlı uçtu

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki alt markası Turkish Cargo, başarılı operasyonlarına sıradaşı bir halka daha ekledi. Daha önce çeşitli türlerdeki çok sayıda canlı hayvanı başarıyla taşıyan Turkish Cargo, 100 ton ağırlığa denk gelen 500 bin dolar değerindeki 1.5 milyon canlı çipura balığını, İzmir'den Umman'a taşıdı.

MÜHENDİSLER KONTROL ETTİ

Boeing 777F tipi geniş gövdeli kargo uçağıyla gerçekleştirilen seferde, çiftlik üretimi için götürülen yavru balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortam bulutların üzerinde sağlandı. Su ürünleri mühendisleri de seferde yer alarak balıklarının bir saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklığı gibi gerekli kontrolleri yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Bodrum'dan Umman'a 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki balıkların TIR'larla İzmir'e taşındığını belirterek, "Sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi. İzmir'den Umman'a ise 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içinde çözüme kavuşturduk" diye konuştu.

DEĞERİ 500 BİN DOL AR

Bu operasyonun THY'nin canlı hayvan taşımaları konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladığını ifade eden Üstün sözlerine şöyle devam etti: "Bir uçakla 1.5 milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir. Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı. Biz hem balıkların sağlığı için gerekli ortamı hem de operasyonun gerekliliklerini, alanında uzman ekibimiz ve Turkish Cargo güvencesi ile başarılı bir şekilde sağladık. Turkish Cargo olarak Türk ihracatçısının her daim yanında olmayı sürdürüyoruz." Öte yandan çipuraların ihraç bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.