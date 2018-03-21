Afrin şehitleri için lokum dağıtanlara çirkin saldırı

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İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler terör yandaşlarının saldırısına uğradı. Üniversitede bir grup öğrenci, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak için stand açtı. Ancak bundan rahatsız olan terör örgütü sempatizanı bir grup öğrencinin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Şehit askerler için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldıran grubun, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" ve "Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz" pankartları açtığı görüldü. AK Parti Gençlik Kolları mensubu bir grup öğrenci de destek amacıyla üniversitede basın açıklaması yaptı. "Kardeşlerimiz yalnız değildir" "Üniversitede terörist istemiyoruz", "Boğaziçi'nden Afrin'e selam olsun" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler Türk bayrağı açtı.