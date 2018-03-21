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Akdeniz'in en büyük köpek balığı yakalandı

Mersin açıklarında balıkçılar, 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. 6 solungacı, 1,5 metre ciğeri bulunan köpek balığı, Akdeniz'de bugüne kadar yakalanan en büyük köpek balığı oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:35
Akdeniz'in en büyük köpek balığı yakalandı

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, Akdeniz'de bugüne kadar yakalanan en büyük köpek balığı oldu. 6 solungacı, 1,5 metre ciğeri bulunan köpek balığı, görenlerinde büyük ilgisini çekti. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı görenler fotoğrafını çekerken, meraklı gözlerle uzun süre balığı incelediler. Akdeniz'de yakalanan en büyük köpek balığı olması dolayısıyla da Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden bir ekip, balık üzerinde inceleme yaparak, bazı ölçümler yaptı.


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Akdeniz'in en büyük köpek balığı yakalandı
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