Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şehit annesi Havva Dağ motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Şehit annesi Havva Dağ motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen acı haber yürekleri dağladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan şehit annesi Havva Dağ, motsikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü motosikletini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:11
Şehit annesi Havva Dağ motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ'a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ KAÇTI!

Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit annesi Havva Dağ motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN