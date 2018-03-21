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lılar, Şifalı Mesir Macunu kazanına hücum ettiler

24-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 478'incisi kutlanacak Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir'den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:24
Manisalılar, Şifalı Mesir Macunu kazanına hücum ettiler

UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 478'incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı. Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı. Evlerinden getirdikleri cezve, bardak, tabak ve poşetlere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı Mesir Macunu'ndan almak isteyen vatandaşlar ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Her yerleri Mesir Macunu'na bulanan vatandaşların mutluluğu ise yüzlerinden okunurken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.



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Manisalılar, Şifalı Mesir Macunu kazanına hücum ettiler
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