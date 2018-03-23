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'da iş başvurusuna gittiği restoranın tuvaletinde dan öldü

'nın Muratpaşa ilçesinde, iş başvurusu için gittiği restoranın tuvaletinde kullanan (38), ölü olarak bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:10
Antalya'da iş başvurusuna gittiği restoranın tuvaletinde aşırı doz uyuşturucudan öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şirinyalı Mahallesi Lara Yolu'ndaki iş yerinde meydana geldi. Aşçılık başvurusunda bulunmak için restorana gelen , tuvalette kullandı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Çapar'ı gören çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çapar'ın uyuşturucudan öldüğünü belirledi.

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TUVALETTEN ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULAR ÇIKTI

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Süleyman Çapar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Tuvalette yapılan incelemede, çeşitli uyuşturucular bulundu.

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