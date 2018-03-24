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TIR’la 1 milyonluk vurgun

’da bir taşeron firmasının bilgilerini ele geçiren dolandırıcı, sahte plakalı TIR’lara yüklediği 8 firmaya ait mallarla sır oldu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
TIR’la 1 milyonluk vurgun
'da sahte "Şahin D." kimliği kullanan dolandırıcı N.K. 10 firmayı 1 milyon lira dolandırdı. 'de bir benzin istasyonunda kameralara takılan dolandırıcı aranıyor. Söz konusu vurgun, Ataşehir'de geçen gün yaşandı. İddiaya göre; dolandırıcı N.K. bir taşeron firmasının bilgilerini ele geçirdi. Mağdur lojistik firma, taşerondan TIR isteyince de N.K. firmayla irtibat kurdu. Sahte plakalı TIR'a, Bursa ve İzmir'e götürülmek üzere mallar Ferhatpaşa'da yüklendi. Ancak mallar asla bu şehirlere ulaşmadı.

MALLARLA BİRİKTE SIR OLDU
Dolandırıcı N.K. 8 firmanın bir milyon liralık malıyla sır oldu. Olay ortaya çıkınca da mağdurlar İstanbul Emniyeti'ne başvurdu. Polis, lojistik ve taşeron firmaları ile beraber toplam 10 firmayı 1 milyon lira dolandıran N.K. hakkında soruşturma açtı. Sahte kimlik, sahte ehliyet ve sahte fatura kullanan dolandırıcının, malları kaçırdığı TIR'a da sahte plaka taktığı tespit edildi. Ataşehir'deki lojistik firmasına gitmeden önce bir benzin istasyonundan 200 liralık yakıt satın alan firari dolandırıcı kameralara yansıdı. İstanbul polisi şimdi N.K.'yi ve çaldığı malları arıyor.
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TIR’la 1 milyonluk vurgun
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