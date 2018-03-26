Gelinine gözdağı vermek için yavru kediyi katletti

Böyle vahşet görülmedi. Ajanimo'nun haberine göre, olay Adana Yüreğir'de meydana geldi. Eşi cezaevinde olan Zeytin Urak, kayınpederlerinin arsasının üstüne yaptıkları ev yüzünden Ali Urak'la mahkemelik oldu. Davanın nedeni kayınpeder Ali Urak'ın söz konusu evin tapusunu diğer oğlunun üzerine yapması ve gelini Zeytin Urak'dan 10 bin TL para istemesiydi.





Mahkeme sürerken Ali Urak, gelini Zeytin'i tehdit etti ve üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Zeytin Urak ve çocukları, birçok kez Ali Urak'ı şikayet etti. Hatta Ali Urak için uzaklaştırma kararı alındı. Ancak hiçbiri fayda etmedi.

Vahşi kayınpeder, son olarak geçtiğimiz 19 Mart'ta Zeytin Urak'ın evine gitti ve besledikleri yavru kediyi oğlu Soner Urak ile birlikte, torunlarının gözü önünde parçalara ayırarak öldürdü. Ardından kedinin cesedini evin çatısına attı ve evdekilere "Sizi de böyle parçalara ayıracağım" diyerek tehdit etti.

'GELİNDEN ÇAĞRI: YARDIM İSTİYORUZ'

Çocuklarının ve kendisinin çok korktuğunu belirten Zeytin Urak, "Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Yardım ve adalet istiyoruz" çağrısında bulunurken, Ali Urak ve oğlu Soner Urak'a 'Tehdit ve Mala Zarar Vermek'ten işlem yapıldı. İki cani ardından serbest kaldı.