Çocuk damadın karısına tahliye

Adana'da yasak aşk cinayetinin sanıkları olduğu ileri sürülen Zekiye Kırtay ile 17 yaşındaki sevgilisi İ.D.'nin " Kasten adam öldürme ve öldürmeye iştirak" suçundan yargılanmalarına devam edildi. Tutuklu İ.D. " Zekiye, ben ve kocası boğuşurken sadece seyretti. Acaba kim ölecek" diye izledi. "dedi. Zekiye Kırtay ise iftiraya uğradığını ileri sürdü. Ölenin babası Musa Arıç, sanıkların olayı planlayıp, gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme, Zekiye Kırtay'ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

ESKİ SEVGİLİ

Olay, 30 Nisan 2017 günü Sarıçam Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre İsa Arıç ile Zekiye Kırtay aile arasında düğün yapıp, resmi nikahsız yaşamaya başladı. Olay günü Arıç ile eşi uyumak için yatak odasına gitti. Sabaha karşı Zekiye, gönül ilişkisi olduğu belirtilen İ.D.'yi eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arıç, karısını ve İ.D. salonda konuşurken yakaladı. İsa Arıç, İ.D. ile kavga etmeye başladı. Şüpheli talihsiz genci bıçaklayıp öldürdü. Soruşturma sonucun da sevgililer tutuklandı ve haklarında dava açıldı.

ZEKİYE'Yİ SUÇLADI

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada suçunu inkar eden İ.D. vicdan azabı çektiğini söyleyerek suçunu itiraf etmişti. Dünkü duruşmada ise " Zekiye, ben ve kocası boğuşurken sadece seyretti. Acaba kim ölecek" diye izledi. "dedi. Zekiye Kırtay, sanığın boşanmasını istediğini, eve bozuk kapıdan girdiğini söyleyerek "Suçsuzum. İftira atıyor" dedi.

PLANLI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ

Musa Arıç, oğlunun gelini ve İ.D. tarafından tasarlanarak öldürüldüğünü ileri sürdü. Gelinin o günkü elbisesini mahkemeye getiren Arıç, " Bakın hiç kan bulaşmamış. Başında 2 saat ölmesini beklemiş, delilleri temizlemişler. Zaten sosyal medyada da öldüreceğini dair yazıları var. En ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. "diye konuştu. Gelen HTS kayıtlarında sanıklar arasında çok sayıda görüşme olduğu belirtildi.

TAHLİYE TEPKİSİ

Mahkeme, suç vasfının değişme ihtimali ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Zekiye Kırtay'ın tahliyesine karar verdi. Ölen gencin yakınları adliye çıkışında karara "Bu nasıl adalet. Kadın nasıl tahliye olur" diye tepki gösterdi. Musa Arıç tahliyeye itiraz edeceklerini söyledi.