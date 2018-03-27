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'de 4. kattan atladı!

'nin ilçesinde, yaşadığı sorunlardan dolayı kaldığı yurdun 4'üncü katının penceresinden atlayan lise öğrencisi ın aşağıya düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 20:44
Hakkari'de kız öğrenci 4. kattan atladı!

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezinde bulunan 4 katlı yurdunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10'uncu sınıf öğrencisi, iddiaya göre yaşadığı sorunlar nedeniyle 4'üncü katta kaldığı odanın penceresini açarak kendini sarkıttı. Bir süre pencereye tutunan , daha sonra kendini boşluğa bıraktı.

Hakkari'de kız öğrenci 4. kattan atladı! İşte o anlar

Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç kızın pencereden atlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Hakkari'de kız öğrenci 4. kattan atladı!
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