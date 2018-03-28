Başarılı doktor şehitleri unutmadı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 16 bin üroloji uzmanının katıldığı Avrupa Üroloji
Kongresi'nde Türk üroloji uzmanı Doç. Dr. Mesrur Selçuk Sılay
, 'Kristal Matula' ödülüne layık görüldü. Sılay, ödülünü Türkiye'yi terörizme karşı koruyan şehitlere armağan etti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'nda Çocuk Üroloji Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Ürolojisi
Kliniği Şefi olarak çalışan Sılay, Matula ödülünün 'Üroloji'nin Oscar'ı' olarak değirlendirildiğini söyledi. Sılay "Şehitlerimizin ödediği bedellerle ben bu ödülü aldım. İlham kaynağım onlardı. Ve ben de ödülümü ailem, hastanem, hocalarımla birlikte ülkemizi terörizme karşı korurken şehit olan, tüm şehitlerimize armağan ettim. Bu ödül 30 yıldır veriliyor. İlk kez bir Türk aldı" dedi. KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU Eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
'nde tamamlayan Mesrur Selçuk Sılay, ABD'de The Methodist Hospital, Baylor College of Medicine, Houston Texas'ta üroloji bölümlerinde araştırmalarda bulundu. İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde çocuk ürolojisi üzerine başlattığı araştırma projesi Avrupa Üroloji Derneği tarafından 33 bin euro ile ödüllendirildi. 2011'de Varşova'da yapılan sınavı başarıyla geçerek Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası unvanını almaya hak kazandı. 3 yıl çalıştığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk ürolojisi bilim dalı bünyesinde binin üzerinde çocuk ürolojisi ameliyatı yaptı. ABD'de en iyi çocuk ürologlarından Prof. Dr. Chester Koh, Prof. Dr. Patricio Gargollo ve Prof. Dr. Edmond Gonzalez ile beraber yüzlerce operasyona katıldı.