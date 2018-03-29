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yle 1.8 milyon TL’lik vurgun

“Kredi Pro” isimli kurup 5 bin kişiden 1.8 milyon TL’lik vurgun yapan çetenin lideri Bilal G. ile hamile eşi Tuğçe G., İzmir’de lüks villalarında yakalandı. Çetenin vurgun parasıyla Mısır’da yaptığı lüks tatilden görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi. Gözaltındaki 70 kişiden 51’i tutuklandı

Giriş Tarihi: 29.3.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 07:42
Çağrı merkeziyle 1.8 milyon TL’lik vurgun
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda binlerce kişiyi arayıp, "Size kredi çıkartacağız" diyerek milyonlarca TL'lik vurgun yapan çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin İzmir, İstanbul ve 'da "Kredi Pro" isimli kurduğu ve iletişime geçtikleri 5 bin kişiden 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

Siber polisi tespitlerin ardından İzmir, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çete lideri olduğu belirtilen Bilal G. ve hamile eşi Tuğçe G., İzmir'deki lüks villalarında yakalandı. Operasyonlarda çağrı merkezlerinde çalışan 70 kişi gözaltına alındı.

Çağrı merkezlerindeki 87 dizüstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kartı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

PARALAR LÜKS TATİLLERE

5 bin kişiyi kandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çete üyelerinin Mısır'da ve değişik ülkelerde yaptıkları lüks tatil anlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 51'i tutuklandı; hamile olan Tuğçe G. ve Gül A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Çağrı merkeziyle 1.8 milyon TL’lik vurgun
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