Havalimanında dram

Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının altyapısında bir dönem forma giyen, geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 metre boyundaki genç basketbolcu Mehmet Şanlı
(23) çok zor günler geçiriyor. Bir süredir psikolojik rahatsızlıklarla boğuşan Şanlı, haftalardır Atatürk Havalimanı
'nda yaşıyor. Mehmet'in kilolu ve sakallı halini görenler, başarılı sporcuya sahip çıkılmasını istiyor. Çocuk yaşta annesini kaybeden Şanlı, Fenerbahçe Ülker altyapısında 3 sezon oynadı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker'in ikinci bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor'da oynadı. HASTANEYE YATIRILMIŞTI
Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle zor günler geçirmeye başlayan genç sporcu, geçen yıl eylülde takıntı haline getirdiği NBA'da oynayabilmek için ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda bir süre yaşadı. Pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışınca polisler tarafından alınarak tedavi için hastaneye yatırıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri de devreye girerek kendisine yardımcı oldu. Mehmet Şanlı, 2-3 ay önce bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı'na geçtiğimiz ay pasaportunu da alarak yeniden geldi. Her gün Amerika uçuşlarını takip eden genç basketbolcu, havalimanını adeta evi gibi kullanıyor. PERSONEL BAKIYOR
Dış Hatlar Terminali'ne yerleşen, THY bilet satış bankolarının önünde bekleyerek vakit geçiren Mehmet Şanlı, personelin verdiği yiyecek ve içeceklerle yaşıyor. SAN FRANCİSCO TAKINTISI
Şanlı'nın havalimanı personeline "San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" dediği öğrenildi. Genç oyuncunun dramına tanık olanlar, yetkililerin duruma el koyup yardım eli uzatmasını istedi.