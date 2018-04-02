Son dakika: Detay Maxinet'e operasyon! Hesapları bloke edildi

Geçen yıl, binlerce üyeden topladığı 25 milyon dolarla sırra kadem basan Kairos sisteminin bir benzeri Detay Maxinet adı verilen sistem üzerinden yürütülüyor. Sisteme şimdiye dek 40 bine yakın kişi üye oldu. Bu kişiler üzerinden toplanan para tutarı ise 100 milyon TL olarak ifade ediliyor. Toplanan paranın bir bölümü, üyelere dağıtıldı.

YENİ ÜYE YAPAN DA KAZANIYOR

Sisteme, 590 dolar veya 1.534 dolarlık üyelik paketleri ile dahil olan kişilere, verilen bilgisayarın, günün belli saatleri açık tutularak kazanç sağlanacağı vaat ediliyor. Sisteme ayrıca, yeni yapılan üyeler üzerinden de ödeme yapılıyor.

BANKA HESAPLARINA BLOKE

Detay Maxinet'e ilişkin başlatılan soruşturma sürecinde önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti ve Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirketlerin banka hesaplarına bloke konuldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği hesaplara yönelik bloke kararını 26 Mart günü verdi. Hakimlik kararı, MASAK'ın hazırladığı rapora dayanıyor. MASAK, yazısında 'Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık' yapılmış olabileceğine işaret edildi.

SİTENİN KAPATILMASI İÇİN YAZI

Öte yandan, Detay Maxinet sitesinin erişime kapatılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da, BTK'ya gönderdiği öğrenildi. (Hürriyet)