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'de husumetli olduğu eski ortağını öldürdü

’de husumetli eski ortaklardan S.U. konuşmak için buluştuğu D.V.’yi aracında tabancayla öldürdü.

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:43
Kayseri'de husumetli olduğu eski ortağını öldürdü

'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde önceki akşam 18.45'te meydana gelen olayda husumetli D.V. ile eski ortağı S.U. konuşmak için Kuzey Çevre Yolu yakınlarında buluştu. Burada çıkan tartışmada S.U., yanındaki tabanca ile D.V.'yi vurarak öldürdü.

GECE SAATLERİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısı S.U. ile olaya karıştıkları belirlenen G.T. ile H.Ü.'yü gece saat 02.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de husumetli olduğu eski ortağını öldürdü
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