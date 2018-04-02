Kayseri'de husumetli olduğu eski ortağını öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde önceki akşam 18.45'te meydana gelen olayda husumetli D.V. ile eski ortağı S.U. konuşmak için Kuzey Çevre Yolu yakınlarında buluştu. Burada çıkan tartışmada S.U., yanındaki tabanca ile D.V.'yi vurarak öldürdü.

GECE SAATLERİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısı S.U. ile olaya karıştıkları belirlenen G.T. ile H.Ü.'yü gece saat 02.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.