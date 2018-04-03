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'da ı, şoförün soğukkanlı davranması faciayı önledi

'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir yolcu taşıdığı sırada aniden yanmaya başladı. Şoförün soğukkanlı davranması sayesinde olası bir facianın önüne geçilirken, yolcuları tahliye edilen otobüs cayır cayır yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 20:22
Aydın'da otobüs yangını, şoförün soğukkanlı davranması faciayı önledi

Olay akşam saat 19:30 sıralarında Mimarsinan mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin değişik bölgelerinden aldığı yolcuları Mimarsinan Mahallesi Son Durak tesislerinde doğru taşımakta olan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı bir anda yanmaya başladı.

Otobüsün yandığını farkeden şoför Doğruyol hemen otobüsün kapılarını açıp otobüsü tahliye etti. Daha sonra yanmakta olan otobüsü alevler içinde iken güvenli bölgeye alıp kendisini de dışarı attı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs herkesin gözü önünde cayır cayır yandı. Bir yandan yolcuları ve canını kurtarmanın sevincini yaşayan diğer yandan da ekmek teknesinin küle dönmesini çaresizce izleyen şoförü meslektaşları ve Kooperatif Başkanı Okan Yalçın teselli etti.
da otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın'da otobüs yangını, şoförün soğukkanlı davranması faciayı önledi
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