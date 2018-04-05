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Son Dakika Haberi: Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı

Son dakika... Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediliyor. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye edilirken, bölge trafiğe kapandı.

AA DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 17:52
Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.

Hastalar tahliye edilirken, bölge trafiğe kapandı.

Hastaneden patlama sesleri de geliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

İtfaiye Daire Başkanı, yaralı ve can kaybının olmadığını duyurdu.

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Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı
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