Parkinson hastaları Guinness rekoru kıracak

BUGÜN NELER OLDU

Beyin Pili Hastaları Derneği, Medipol Eğitim Sağlık Grubu himayesinde Guinness rekoru kırmaya hazılanıyor. Çoğunluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Op. Dr. Ali Zırh'ın, beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışından 250'yi aşkın hastadan oluşan 'perküsyon" takımı bugün İstanbul Grand Cevahir Otel'de Türkiye'de tıp alanındaki ilk Guinness Dünya Rekoru'nu kırmak için çaba sarf edecek. 'Parkinson Perküsyonla Buluşuyor: Beyin Pili Hastaları Anadolu Ateşi'ni Yakıyor' sloganıyla yola çıkan ve 11 Nisan Dünya Parkinson Günü' öncesinde parkinsona dikkat çekmeyi amaçlayan gruba Anadolu Ateşi hocaları da destek sağlayacak. Dünya rekoru, Guinness Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından ilan edilecek. Perküsyon performansı öncesinde yurt içinden ve yurt dışından birçok uzmanın katılacağı bir sempozyum da düzenlenecek.