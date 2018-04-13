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Son Dakika: Boğaz'da geminin çarptığı 'yla ilgili rapor çıktı!

Son dakika haberi... 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, 'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören hakkındaki raporunu hazırladı. Yalı sahibi ailenin avukatı , ''Anıtlar Kurulu raporunda yalının yeniden ihyasına ilişkin gerekli her türlü işlemin yapılması yönünde karar çıktı'' dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 18:01
Son Dakika: Boğaz'da geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'yla ilgili rapor çıktı!

6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, 'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören hakkındaki raporunu hazırladı.

YALININ YENİDEN İHYASI KARARI ÇIKTI

Yalı sahibi ailenin avukatı , hazırlanan rapor hakkında verdiği bilgide, ''Biz şu ana kadar yalının tarihi eser olması nedeniyle hiçbir işlem yapamıyorduk. Anıtlar Kurulu raporunu hazırladı. Raporda yalının yeniden ihyasına ilişkin gerekli her türlü işlemin yapılması yönünde karar çıktı'' dedi.

Bu karar doğrultusunda yalının ihyasına ilişkin proje hazırlatacaklarını belirten Selek, "Hazırladığımız projeyi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Projeler kontrol edilmek suretiyle kurul da karar verecek. Çalışmalar buna göre başlayacak'' ifadelerini kullandı.

Avukat Selek, öte yandan karşı tarafın da ihtiyatı haciz kararına itiraz ettiğini bildirdi.

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