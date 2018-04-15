Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nevşehir’de katliam gibi kaza

’de katliam gibi

’de meydana gelen trafik sında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 04:44 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 06:06
Nevşehir’de katliam gibi kaza
-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 50 BC 862 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, 51 KH 644 plakalı otomobil de, kazayı görünce kaza yapan araçlara çarpmamak için duran 50 EC 090 plakalı araca arkadan çarptı. Bu kazada da araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, her iki araçta yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de katliam gibi kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN