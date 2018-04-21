Kars'a 20 Nisan akşamı yağan kar şaşırttı

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve ağır seyretmeleri konusunda uyarılırken bazı sürücüler bunu şaka sanıp yolda ilerledi. Hanlar Mevkiine geldiklerinde ise kar yağışı ve kayan tırları gördüklerinde geri dönmek zorunda kaldılar. Bahar mevsimi nedeniyle yazlık lastikleriyle zincirsiz yola çıkan sürücüler karla karşılaşınca önce şaşırdılar sonra da yol açıktır düşüncesiyle devam ettiler. 2286 rakımlı Hanlar mevkiine geldiklerinde kar yağışının artması ve yaklaşık 10 santime ulaşmasıyla rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktılar.