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’de vahşet!

’de ormanlık alanda bir kişinin yanmış cesedi bulundu. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şahsın önce öldürüldüğünü sonra da yakıldığını tespit etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 11:13
Sarıyer’de vahşet!

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ormanlık alana gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından cesedin 53 yaşındaki isimli bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ormanlık alanda işlenen ve adeta kan donduran cinayeti çözmek için çalışma başlattı.



ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ SONRA YAKILDI

Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, çevrede kan izlerinin olduğunu görünce detaylı bir çalışma başlattı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından Yusuf Işık'ın önce öldürüldüğünü sonra ise yakıldığını belirledi.



İncelemelerini sürdüren ekipler, olaya karıştığı düşünülen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Yusuf Işık'ın yanmış cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Sarıyer’de vahşet!
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