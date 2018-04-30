Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, bas¸ta tero¨r, asayis¸ ve narkotik konuları olmak u¨zere, suc¸ is¸leyebilecek kis¸ileri tespit ederek yakalanmasına yo¨nelik, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ Dairesi Bas¸kanlıgˆı koordinesinde, Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Yurt genelinde 10 bin 388 ekip halinde, 36 bin 180 emniyet ve 22 bin 157 jandarma personeli ile iki hava aracı, altı deniz aracı ve 221 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın, özellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu bulvar, cadde, sokak, park, okul c¸evreleri, alıs¸veris¸ merkezleri ic¸leri ve c¸evrelerinde, suc¸luların barınabilecegˆi umuma ac¸ık yerlerde ve metruk binalardaki s¸ahısların yakalanmasına yo¨nelik üç as¸amalı olarak sürdürülüyor.