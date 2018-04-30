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'' başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "" başlatıldığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:21
'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, bas¸ta tero¨r, asayis¸ ve narkotik konuları olmak u¨zere, suc¸ is¸leyebilecek kis¸ileri tespit ederek yakalanmasına yo¨nelik, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ Dairesi Bas¸kanlıgˆı koordinesinde, başlatıldı.

Yurt genelinde 10 bin 388 ekip halinde, 36 bin 180 emniyet ve 22 bin 157 jandarma personeli ile iki hava aracı, altı deniz aracı ve 221 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın, özellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu bulvar, cadde, sokak, park, okul c¸evreleri, alıs¸veris¸ merkezleri ic¸leri ve c¸evrelerinde, suc¸luların barınabilecegˆi umuma ac¸ık yerlerde ve metruk binalardaki s¸ahısların yakalanmasına yo¨nelik üç as¸amalı olarak sürdürülüyor.

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'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' başlatıldı
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