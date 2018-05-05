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İçinde 43 yolcu vardı... alev alev yandı

’da, seyir halindeki yolcu ü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. Durumu fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 02:11 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 02:12
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Olay saat 22.00, sıralarında -Mersin karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman-Mersin seferini yapan 42 LK 971 plakalı yolcu ü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü hemen kenara çekerek, büyümeden araçta bulunan 43 yolcuyu tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

SANİYE SANİYE CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Otobüsün yanışı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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İçinde 43 yolcu vardı... Otobüs alev alev yandı
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