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'de sıra dışı

'de bir çift, halka açık parka davet ettikleri arkadaşlarıyla bando eşliğinde balon ve uçurtma uçurdu, kenarında kıyılan nikahın ardından su savaşı yapıp eğlendi

Giriş Tarihi: 13.5.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 19:28
Eskişehir'de sıra dışı düğün

'de bir çift kent merkezindeki halka açık bir parka davet ettiği arkadaşlarıyla bando eşliğinde balon ve uçurtma uçurdu, kenarında kıyılan nikahın ardından su savaşı yapıp eğlendi.

Kültür sanat evi işleten Murat Şen (36) ile Rabia Kiremitcioğlu'nun (32), Vişnelik Mahallesi Porsuk Çayı kenarında düzenlenen nikahını Büyükşehir Belediyesi memuru Burcu Demirel Oğuz kıyarken, Cityband Orkestrası katılımcılara ve halka keyifli dakikalar yaşattı.

Halka açık parkta bando müzikleri eşliğinde gökyüzüne balon salan, uçurtma uçuran çift ve katılımcılar, su savaşı da yaptı, gönüllerince eğlendi.

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Eskişehir'de sıra dışı düğün
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