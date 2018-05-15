Son Dakika Haber: Kağıthane'de şaşkına çeviren kaza! Taksi 30 metreden aşağı uçtu...

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne park etti. Taksi bir süre sonra bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine sokağa çıkan sürücü, taksisinin yaklaşık 30 metreden uçarak bir binaya çarptığını görünce şok oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

''BAKTIM ARABA YOK''



Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra baktım araba yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle izledi. Taksiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.