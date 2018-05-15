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Son Dakika Haber: Kağıthane'de şaşkına çeviren ! 30 metreden aşağı uçtu...

Son dakika haberi... Kağıthane'de yokuş aşağı kayan , 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 15:02
Son Dakika Haber: Kağıthane'de şaşkına çeviren kaza! Taksi 30 metreden aşağı uçtu...

saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak'ta meydana geldi. sürücüsü Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne park etti. Taksi bir süre sonra bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine sokağa çıkan sürücü, taksisinin yaklaşık 30 metreden uçarak bir binaya çarptığını görünce şok oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

''BAKTIM ARABA YOK''

Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra baktım araba yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle izledi. Taksiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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Son Dakika Haber: Kağıthane'de şaşkına çeviren kaza! Taksi 30 metreden aşağı uçtu...
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