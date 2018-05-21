Adana'da koca cinayeti davası görülmeye başlandı

ADANA'DA KOCA CİNAYETİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eşi Uğur Seviner'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Tuğba Seviner, müebbet ve 4,5 yıl hapis cezası istenen arkadaşı Ali Kavran, müştekiler Seher Gülay Hanımoğullarından, Özer Özaltunoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Seviner, savunmasında, eşinin sürekli alkol aldığını, evle ilgilenmediğini, çok sayıda kuş beslediğini öne sürerek, 3 kez boşanmaya kalkıştıklarını ancak bir türlü boşanamadıklarını belirtti.