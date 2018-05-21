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'deki gaspla ilgili flaş gelişme! Soygun gününün akşamında...

'de bir döviz bürosuna ait kurye aracını durdurarak içinde 1 milyon 200 bin lira para bulunan çantanın gasp edilmesi olayıyla ilgili Hatay, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan 6 kişinin bizzat olaya karıştığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın yaklaşık 800 bin lirası ele geçirildi. Şüphelilerin gasp ettikleri parayla soygun günü akşamında bir otomobil ile bir motosiklete aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin araçlarına el kondu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 14:38
Bahçelievler'deki gaspla ilgili flaş gelişme! Soygun gününün akşamında...

1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP ETMİŞLERDİ

, Kuyumcukent kavşağında 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda içinde M.Y.A ve Z.A.S. isimli iki kuryenin bulunduğu araç bir otomobil ve motosiklet tarafından kesildi. Kameralara yansıyan olay sırasında şüpheliler silah tehdidi ile araçta bulunanları etkisiz hale getirerek içinde 1 milyon 200 bin lira bulanan çantaları alarak kaçtı. Paranın M.S. adlı döviz bürosu sahibine ait olduğu ve kuryeler tarafından Kapalıçarşıya götürüldüğü öğrenildi. Kaçarken polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler, bir elektronik marketin önünde araçlarını bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirdiler.

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Bahçelievler'deki gaspla ilgili flaş gelişme! Soygun gününün akşamında...
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