Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bitlis'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

'te feci : 3 ölü, 1 yaralı

’in Mutki ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, 2 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 15:42
Bitlis'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre , öğle saatlerinde Mutki'ye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden (28) yönetimindeki 13 AAB 096 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle bozulan yolda kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada sürücü Samet Yıldız, eşi (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan A.Y. (2) ise ambulansla Mutki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN