Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, parçalı bulutlu bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek

DOĞU ANADOLU İÇİN DOLU UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars ve Ardahan'da bugün gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında bölge genelinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum'un yanı sıra Ardahan ve Kars kent merkezlerinde de etkili olacağı öngörülen yağış dolayısıyla metrekareye 6 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.