Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

verilerine göre yurtta

Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 09:20

1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, parçalı bulutlu bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek

DOĞU ANADOLU İÇİN DOLU UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars ve Ardahan'da bugün gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında bölge genelinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum'un yanı sıra Ardahan ve Kars kent merkezlerinde de etkili olacağı öngörülen yağış dolayısıyla metrekareye 6 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN