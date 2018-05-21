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nereye! ’ten özel jete...

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi ’ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik’ dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 09:06
Nereden nereye! Mobilet’ten özel jete...

Fotoğraflarda şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor.

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Nereden nereye! Mobilet’ten özel jete...
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