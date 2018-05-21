Nereden nereye! Mobilet’ten özel jete...

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın’ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik’ dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.5.2018 08:33Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 09:06
Fotoğraflarda Mehmet Aydın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor.