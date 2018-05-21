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Son Dakika Haber: 'da ! ndaki otomobili yuttu...

Son dakika haberi... 'da nedeniyle Çaykara Caddesi'ndeki nda meydana geldi. Oluşan dev çukurun içerisine düşen park halindeki otomobil gözden kayboldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 16:47
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından saat 15.30 sıralarında aniden bastıran yağmur hayatı felçe uğrattı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle nda oluştu. Göçük nedeniyle park halindeki bir otomobil oluşan dev çukurun içerisine düştü. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Git gide büyüyen çukur nedeniyle araç, bir anda gözden kayboldu. İtfaiye ve polis ekipleri, yolu güvenlik şeridine alıp trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da açılan çukur içerine düşmemesi için polis anons yaptı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise bu anları cep telefonları kaydetmek isterken polise zor anlar yaşattı. Göçük anında otomobil içerisinde birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Oluşan dev çukurun büyümesi çevredeki binaları da tehdit etti. e neden olan yağış nedeniyle vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar dizlerine kadar suya battı.Öte yandan Meteoroloji, 22-24 Mayıs tarihleri arasında , Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ve dolu nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.

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Son Dakika Haber: Erzurum'da sağanak yağış! Karayolundaki göçük otomobili yuttu...
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