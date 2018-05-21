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Yıllarca türbe sanılıyordu... Bakın kime ait çıktı?

Marmaris’in Turgut Mahallesi'nde, yıllarca yöre sakinlerinin türbe diyerek ziyaret ettiği, adaklar adadığı ve dilekler tuttuğu mezar M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan Yunanlı boksör ’a ait çıktı. Anıt mezarın sahibi Diagoras, mezar kitabesinde "Hiçbir korkak mezarıma zarar vermesin" uyarısında bulunurken; aynı köyden mezarda kaçak kazı yapanların ya öldüğü ya boşandığı ya da hasta olduğu iddia edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 11:18
Yıllarca türbe sanılıyordu... Bakın kime ait çıktı?

YILLARCA TÜRBE SANILIYORDU... BAKIN KİME AİT ÇIKTI?

Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde, mahalleye hakim tepede yer alan, 40 yıl öncesine kadar köylülerin türbe diye ziyaret ederek adaklar adadığı 2300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı ortaya çıkınca bu defa kaçak kazı nedeniyle içi talan edildi. Milattan önce 300 yıl önce yaşayan Yunanlı boksör ve ailesine ait olduğu ortaya çıkan anıt mezar, mimari yapı anlamında Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor. 2 bin 300 yıl önce mezarına zarar verilmemesini isteyen Diagoras, "Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin" ifadeleri dikkat çekti.

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Yıllarca türbe sanılıyordu... Bakın kime ait çıktı?
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