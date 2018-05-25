Karaköy’e akıllı yüzer iskele

Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008'de yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi
'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskele yerine yerleştirildi. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar dün 05.00'e kadar devam etti. Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden Karaköy'e getirildi. TAMAMEN YERLİ ÜRETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak. 2 bin 236 metrekarelik alanı kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskeleye, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Tamamen yerli üretim olan modern ve akıllı iskele vatandaşların da beğenisini topladı.