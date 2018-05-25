Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karaköy’e akıllı yüzer iskele

Karaköy’e akıllı yüzer iskele

İstanbul’da 2008’de batan yerine Tuzla Tersanesi’nde yapılan akıllı yüzer iskele konuldu. İlk sefer 29 Mayıs’ta...

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
Karaköy’e akıllı yüzer iskele
Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008'de yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan 'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskele yerine yerleştirildi. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar dün 05.00'e kadar devam etti. Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden Karaköy'e getirildi.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM
tarafından yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak. 2 bin 236 metrekarelik alanı kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskeleye, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Tamamen yerli üretim olan modern ve akıllı iskele vatandaşların da beğenisini topladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaköy’e akıllı yüzer iskele
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN