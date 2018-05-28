'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla su ile dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor. Gölün kurumasının en önemli nedenlerinin, bölgedeki yağış azlığı ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Fetullah Arık, şunları söyledi: