Son Dakika Haber: Meteoroloji uyarmıştı... Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi!

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Bir süredir yağışlı havanın etkisinde olan Ankara'da öğle saatlerinde yağış yeniden başladı. Sağanak yağış Çankaya ve Mamak İlçelerinde etkili oluyor. Yağış devam ediyor.

YER YER DOLU YAĞIŞI YAŞANIYOR

Ankara'da yaşanan şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bırakıyor.

O ÜST GEÇİDİ YİNE SU BASTI

Ankara'da önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor.

ARAÇLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Keçiören'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankarada saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istenmişti.

Meteoroloji'nin yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankarada yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.