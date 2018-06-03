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ve denetimleri sıklaştı!

'da ve uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 10:54
UBER ve SCOTTY denetimleri sıklaştı!

Son günlerde Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, internet uygulamaları aracılığıyla yolcu taşıyan araç denetimlerini sıklaştırdı. Denetim noktalarından biri olan Kadıköy 'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren araçlarını ve motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

YOLCULARA DA CEZA VAR

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

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UBER ve SCOTTY denetimleri sıklaştı!
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