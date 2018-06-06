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un pençesinde bir öğrenci

Sivas'ta bir lisenin hemşirelik bölümünden mezun olan 20 yaşındaki H.Y. adlı genç kız, hayatının baharında zorbalarının ağına düştü.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 12:58
Fuhuşun pençesinde bir öğrenci

İstanbul'da kazandığı üniversiteye maddi nedenlerden gidemeyince bir AVM'de işe başlayan H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla Y.A. adlı kadınla tanıştı. Kendisine kol kanat geren kadının evinde kalması yönündeki davetini kabul etti ancak bir süre sonra 'bu eve katkın olmalı' bahanesiyle yapması yönünde baskıyla karşılaştı. Bakire olduğunu ve bu teklifi asla kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarındaki cinsel içerikli konuşmaları bahane edilerek tehdit edildi. SABAH'a konuşan H.Y., "Çok çaresizdim, elimden bir şey gelmiyordu. Eve gelenlerle birliktelik yaşamadım ancak alkol alıp bana dokunuyorlar, karşılığında Y.A.'ya paralar veriyorlardı" dedi. H.Y. şöyle devam etti:

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Fuhuşun pençesinde bir öğrenci
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