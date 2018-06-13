Alışveriş yaparken kafasına düşen şey yüzünden şoka girdi

Olay, saat 12.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Çanakkale merkezden Bayramiç pazarına alışveriş için gelen Nuray Çeliker, caddedeki bir markete girdi.

Çeliker'in başına, iddiaya göre, alışveriş yaparken, marketin tavanındaki floresan lamba ile tavana monteli floresan yatağı düştü. Acı içinde yere yığılan Çeliker, başından ve omzundan yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Nuray Çeliker'i ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çeliker, buradaki tedavinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.