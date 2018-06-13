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Alışveriş yaparken kafasına düşen şey yüzünden şoka girdi

'de, markette alışveriş yapan 'in (40) kafasına, floresan lamba düştü. Başından ve omzundan yaralanan Çeliker, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 18:19
Alışveriş yaparken kafasına düşen şey yüzünden şoka girdi

Olay, saat 12.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. merkezden Bayramiç pazarına alışveriş için gelen , caddedeki bir markete girdi.

Çeliker'in başına, iddiaya göre, alışveriş yaparken, marketin tavanındaki floresan lamba ile tavana monteli floresan yatağı düştü. Acı içinde yere yığılan Çeliker, başından ve omzundan yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Nuray Çeliker'i ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çeliker, buradaki tedavinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

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Alışveriş yaparken kafasına düşen şey yüzünden şoka girdi
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