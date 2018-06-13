Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haber: Bursa'da baldız tacizinde şoke eden sözler! Tacizin detayları korkunç...

Son Dakika Haber: Bursa'da baldız tacizinde şoke eden sözler! Tacizin detayları korkunç... Son dakika haberi... Bursa'da skandal bir taciz olayı yaşandı. Baldızını taciz ettiği iddia edilen enişte, suçlamaları kabul etmezken masum olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Bursa'da, 16 yaşındaki baldızı B.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.'nin (35) yargılanmasına başlandı. B.E. ise mahkemedeki ifadesinde, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:55