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Son Dakika Haber: Bursa'da baldız tacizinde şoke eden sözler! Tacizin detayları korkunç...

Son dakika haberi... Bursa'da skandal bir taciz olayı yaşandı. Baldızını taciz ettiği iddia edilen enişte, suçlamaları kabul etmezken masum olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Bursa'da, 16 yaşındaki baldızı B.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.'nin (35) yargılanmasına başlandı. B.E. ise mahkemedeki ifadesinde, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:55
Son Dakika Haber: Bursa'da baldız tacizinde şoke eden sözler! Tacizin detayları korkunç...

TACİZE UĞRAYAN KIZDAN ŞOKE EDEN İFADE!

Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., gittiği ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.

TACİZ GİZLİ KAMERAYA YANSIDI

Bunun üzerine B.E.'nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi. Bunlardan birinde Berk D, salonda kanepede yatan genç kızın üzerindeki yorganı kaldırırken görüntülendi. Aile, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabut etmedi. Mahkemeye çıkarılan Berk D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Son Dakika Haber: Bursa'da baldız tacizinde şoke eden sözler! Tacizin detayları korkunç...
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