Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘İlerici bakışla etkili konuştu’

‘İlerici bakışla etkili konuştu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi , iftar yemeği verdi. Geceye katılan sanatçılardan “İlerici bakışla yaptığı konuşma son derece etkiliydi” dedi

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
‘İlerici bakışla etkili konuştu’
Cumhurbaşkanı 'ın eşi , önceki akşam Huber Köşkü'nde akademisyen, iş kadını ve sanatçılardan oluşan topluluğa iftar yemeği verdi. Geceye sanat dünyasının önemli isimleri de katıldı. İftara katılanlar arasında , ve Umut Akyürek gibi sanatçılar vardı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada kadının toplumdaki yeri, etkinliği ve önemini vurguladı.

KADIN SOSYAL HAYATIN İÇİNDE
Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, gecede yaşananları şöyle anlattı: "Zarafeti, kibarlığı, alçak gönüllülüğüyle mükemmel bir ev sahipliği yaptı. Sayın Emine Erdoğan'ın ilerici bir bakışla konulara değindiği konuşması son derece etkiliydi. Çeşitli yol kazalarına uğramamıza rağmen büyük reformlar gerçekleştirdiğimizi, okuma-yazma gibi birçok seferberlikte bulunarak, kadınların daha çok sosyal hayatın içinde yer aldıklarını, büyük bir inançla yürütülen sıfır atık projesi ile ilgili destek beklediğini iletti. Eğitimde, iş hayatında, sağlıkta, sanatta, bilimde her alanda kadınların daha çok önem kazandığını ve idarede, yönetimde, üst kademelerde sayılarının her geçen gün arttığının verdiği gurura değindi. Hanımefendi son olarak da birlik ve beraberlik içinde daha nice mutlu, huzurlu, sağlıklı Ramazan'lar diledi."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İlerici bakışla etkili konuştu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN