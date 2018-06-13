İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Uysal'dan UBER açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , UBER ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, yaptığı açıklamada," 2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira ceza verildi"derken, İBB Başkanı Uysal, "Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgesi iptal edilecek" dedi.
Giriş Tarihi: 13.6.2018 14:38Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 14:52
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi'de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım töreni öncesinde basın mensuplarının UBER ve bayram tedbirleri ile ilgili sorularını cevapladı.