Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, Yalı Mahallesi 6523 sokakta bulunan lüks sitedeki dairede meydana geldi. Aytekin A.'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde emekli öğretmen Aytekin A.'nın başından vurulmuş haldeki cesediyle karşılaştı. Evde, Aytekin A.'nın yazdığı tahmin edilen bir not bulundu. Notta; 'Beni affedin, buraya kadarmış' yazısının, Aytekin A.'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Aytekin A.'nın intihar ettiği üzerinde durulurken, olaya ait olduğu tahmin edilen tabanca da evde bulundu. İlk incelemeye göre, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlanmadı. Aytekin A.'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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