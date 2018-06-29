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'da dehşet! Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü

Bartın'ın Kozcağız beldesi akşam saatlerinde korkunç bir olayla sarsıldı. M.K., tartıştığı dayısı 'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü. Jandarma, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bartın'ın Kozcağız'da Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 02:16 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 02:41
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde, M.K., tartıştığı dayısı 'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay saat 22.45 sıralarında, Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Özsoy'un işlettiği lokantaya gelen yeğeni M.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. M.K. yanında getirdiği tüfek ile dayısının üzerine 3 el ateş etti. Zeki Özsoy göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. M.K. ise olay yerinden bir araçla kaçtı.

Lokantanın üst katında oturan ailesi ise lokantanın mutfağına girdiğinde Zeki Özsoy'un cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Bartın Kozcağız'da dehşet! Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Jandarma, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zeki Özsoy'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bartın Kozcağız'da dehşet! Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü
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