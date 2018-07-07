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'ta nda göçük

'ın Kilimli ilçesinde bir nda meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:25
Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Alınan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bu sırada ocakta çalışan işçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) mahsur kaldı.

Göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine , sağlık ekipleri polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmalarına çevredeki ocaklarda çalışan işçiler de yardım ediyor.

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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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