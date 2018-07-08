Dev yarışmada sona doğru

Sabah Gazetesi
'nin 'Tarihi değiştiren tarih' adıyla düzenlediği 15 Temmuz
'u konu edinen fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışmasında sona gelindi. 1 Mayıs'ta başlayan dev yarışmanın sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin ikinci yıldönümünde düzenlenen yarışmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye
'nin her yerinden binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada katılımcının ilgi gösterdiği alan ise şiir oldu. Terör örgütü FETÖ
/PDY
tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini önleyen vatandaşlar, 15 Temmuz'u SABAH aracılığıyla anlatacak. '15 Temmuz' temalı fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışmasına, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce başvuru yapıldı. Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce kişi, kahramanlık öykülerini fotoğraf, video, şiir ve yazı dalında 4 farklı kategoride anlatmaya çalıştı. Yarışmanın sonucunda her kategorideki 1'inciye 10 bin TL, 2'nciye 7 bin 500 TL ve 3'üncüye 5 bin TL olmak üzere, toplam 90 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Sabah'ın özel 15 Temmuz gazetesinde yayımlanarak ölümsüzleştirilecek. Katılımcıların yarışma sonuçlarını https://www.sabah.com.tr/15-Temmuz- Yarismasi adresi üzerinden ve Sabah gazetesi tarafından açıklanacak.