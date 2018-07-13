Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şanlıurfa'da aile kavgası: 3 ölü!

'da aile kavgası: 3 ölü!

'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 16:34
Şanlıurfa'da aile kavgası: 3 ölü!

'nın Suruç ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gölcük Mahallesi'nde 2 aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat, Ahmet, Salih ve İmam Boğaakça yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelekaldırılanlan yaralılardan Murat, Ahmet ve Salih Boğaakça müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İmam Boğaakça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kayınvalidesinin yemeğine bakın ne dökmüş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da aile kavgası: 3 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN