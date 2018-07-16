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Ünlü 'yi kobra yılanı ısırdı! Bakanlık devreye girdi...

lık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı 'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, Ghafouri'nin vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:44
Ünlü sihirbaz Aref Ghafouri'yi kobra yılanı ısırdı! Bakanlık devreye girdi...

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı , bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

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Ünlü sihirbaz Aref Ghafouri'yi kobra yılanı ısırdı! Bakanlık devreye girdi...
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